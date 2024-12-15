صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك في كأس الكونفدرالية

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لفريق المصري، نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب برج العرب للجولة الثالثة لـ كأس الكونفدرالية.

وواجه المصري البورسعيد، نظيره الزمالك، خلال 127 لقاء في جميع البطولات المحلية والإفريقية، وفاز الأبيض في 74 مواجهة، بينما فاز الفريق البورسعيدي في 23 لقاء، وحسم التعادل بينهم في 30 لقاء.

ويحتل المصري، وصافة المجموعة الرابعة، لتفوق الزمالك عليه في فارق الأهداف المسجلة، رغم تساوي كليهما في الرصيد بـ 4 نقاط.

وكان المصري، قد فاز على إنيمبا النيجري (0-2) في مباراة الجولة الأولى، ثم عاد بتعادل إيجابي (1-1) من مواجهة بلاك بولز النيجيري، خارج مصر.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل المصري الأساسي لمواجهة الزمالك الذي حدده علي ماهر، كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم أمام المصري

تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورتس، جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات الكونفدرالية الإفريقية، وتعرض مباراة الفارس الابيض و الفريق البورسعيدي علي “bein sports HD 6”.

وهناك قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، وهي أون تايم الأرضي.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

يلعب المصري البورسعيدي والزمالك، في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مع كل من، بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.

1- الزمالك - 4 نقاط.

2- المصري البورسعيدي - 4 نقاط.

3- انيمبيا - 1 نقطة.

4- بلاك بولز مابوتو - 1 نقطة.

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