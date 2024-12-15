النادي الأهلي يحسم الجدل حول رحيل مارسيل كولر بعد خسارة كأس التحدي

حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وتلقى النادي الأهلي خسارة مثيرة أمام فريق باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 في إطار منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال في اللقاء الذي أقيم على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشنت جماهير النادي الأهلي هجومًا قويًا على السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بسبب أخطائه خلال اللقاء سواء من التغييرات أو ترتيب مسددي ركلات الترجيح.

النادي الأهلي ينفي رحيل مارسيل كولر

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أنه حتى الأن لا يوجد نية لرحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد الخسارة أمام باتشوكا.

وأفاد المصدر أن المدرب السويسري ساهم في التتويج بالعديد من البطولات سواء على الصعيد القاري أو المحلي بالإضافة إلى جلب ميدالية برونزية أخرى للفريق الأحمر.

مارسيل كولر- النادي الأهلي

وأشار المصدر إلى أن هناك اجتماع سيحدث بين كولر ومحمود الخطيب فور العودة إلى القاهرة من أجل مناقشة أسباب الخسارة أمام باتشوكا بالإضافة إلى معرفة احتياجاته الفنية في يناير.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام فريق المصري البورسعيدي يوم 26 ديسمبر الجاري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة الـ5 من بطولة الدوري المصري.



قائمة الأهلي لموسم 2024/2025



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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