جماهير الأهلي تهاجم كهربا.. وتعليق مثير من كولر بعد الهزيمة أمام باتشوكا

شنت جماهير الأهلي هجومًا عنيفًا على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، بعد أدائه السيئ الذي قدمه في مباراة باتشوكا المكسيكي ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وشارك محمود كهربا بديلًا في مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي، التي جمعتهما مساء يوم السبت في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بقطر.

وقدم كهربا مستوى متواضع للغاية، كما أنه أهدر فرصة محققة في الشوط الثاني، وذلك قبل أن يهدر ركلة جزاء في المرحلة الحاسمة التي خسر فيها فريقه المباراة.

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي، بركلات الجزاء بنتيجة 6-5، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب 974 بقطر.

جماهير الأهلي يطالب برحيل كهربا

وقامت جماهير الأهلي بالهجوم على كهربا بعد هذه الهزيمة القاسية، كما أنها طالبت برحيله أيضًا عن القلعة الحمراء في يناير، وبات مستقبل اللاعب غامضًا بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وعلم الموجز، أن كهربا دخل في نوبة بكاء هيستيري في غرفة خلع الملابس هذه الهزيمة، وظل يردد “أنا السبب.. أنا السبب..”.

أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام باتشوكا

وعلق مارسيل كولر في تصريحات تليفزيونية على هذه الهزيمة قائلًا: “خلقنا فرص خلال المباراة ولكن لم يتم استغلالها خلال مجريات اللقاء والوقت الإضافي”.

وأتم: وبالنسبة لركلات الترجيح، فكان هناك لاعبين في كامل تركيزهم واستطاعوا التسجيل، ولكن كان هناك لاعبين كانوا مشدودين، وكانت العصبية والتوتر تسيطر عليهم ولذلك أهدروا الركلات".

كهربا وكولر - الأهلي

جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين ورد مثير من الشناوي

وهاجم جماهير الأهلي جميع اللاعبين عقب هزيمة الفريق، بسبب مرحلة ركلات الجزاء، وحاول محمد الشناوي قائد الفريق بتهدئة الجمهور إلا أنه اختار في الأخير أن يتوجه إلى غرفة الملابس قائلًا لهم “أنا ماشي برافو”.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد خسارة كأس التحدي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر خوضها يوم 22 ديسمبر الجاري.

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