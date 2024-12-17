موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

كثر البحث من جماهير كرة القدم، عن موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون التي تجمع بينهما في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة لها وهذا ما نرصده لكم فيما يلي.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول موعدًا مع نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025.

ويتواجه فريق ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت، مع نظيره ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الرابطة بنسختها الحالية، بعدما نجح الفريقان في التأهل لهذا الدور.

وكان ليفربول قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور السابق، بينما صعد ساوثهامبتون لنفس الدور على حساب ستوك سيتي.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

ويقدم لكم موقع الموجز في التالي، موعد مبارة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة والقنوات الناقلة لها، بجانب التشكيل المتوقع.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيًلا على منافسه ساوثهامبتون في هذه المواجهة، المقرر خوضها مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب ساينت ماري.

ويطلق الحكم صافرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة الثانية عشر في أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتنقل أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

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