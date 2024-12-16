يترقب محبو كرة القدم العالمية في مختلف الأنحاء، موعد مباراة ليفربول القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة لها، وهذا ما نستعرضه لكم في هذا التقرير.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته تحت قيادة مدربه آرني سلوت، لاستكمال مشواره في جميع البطولات التي يشارك بها هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول القادمة ضد ساوثهامبتون في إطار منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بنسختها الحالية.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول القادمة في كأس رابطة الأندية والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للريدز.

موعد مباراة ليفربول القادمة

يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب ساينت ماري.

وتبدأ صافرة مباراة الريدز القادمة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة الثانية عشر في أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة

وتذاع أحداث مباراة ليفربول القادمة ضد ساوثهامبتون عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول في المباراة القادمة على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

الجدير بالذكر، أن ليفربول تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور السابق، بينما صعد ساوثهامبتون لنفس الدور على حساب ستوك سيتي.

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