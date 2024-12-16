تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة ليفربول ضد توتنهام ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يعاني فريق ليفربول من تراجع النتائج بالبريميرليج خلال الفترة الأخيرة حيث تعادل في الجولة الأخيرة أمام فولهام مما سمح لفريق تشيلسي الوصيف بتضييق الفارق مع الريدز إلي نقطتين فقط حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

يواجه فريق ليفربول نظيره ايفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

يمكنك متابعة قمة ليفربول ضد توتنهام، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول

تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام

التقي فريق ليفربول نظيره توتنهام، في 188 مباراة بجميع البطولات حيث حقق ليفربول الفوز في 90 مباراة بينما حقق توتنهام الفوز في 51 مباراة وانتهت 47 مباراة بالتعادل بين الفريقين وأحرز ليفربول 300 هدف بينما أحرز توتنهام 221 هدف.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام



حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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