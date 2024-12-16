موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، نحو موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي المرتقبة بينهما في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لملاقاة نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال، المقرر إقامته في قطر.

وضرب فريق باتشوكا المكسيكي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد تغلبه على الأهلي المصري بركلات الجزاء في دور نصف النهائي تحت مسمى"كأس التحدي".

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال والقوات الناقلة لها بالتردد بالإضافة ألى قائمة الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

وتحدد موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في النهائي العالمي المنتظر، وهو مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، والتي تقام على ملعب لوسيل.

وستبدأ صافرة مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتذاع أحداث مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات، عبر قناتي بي إن سبورت القطرية، ومواطنتها الكأس.

ونستعرض لكم، تردد قنوات بي إن سبورت والكأس، الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا.

تردد بي إن سبورتس الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

تردد القناة: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

بجودة: HD.

تردد قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

القمر الصناعي : العرب سات

تردد القناة: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

قائمة ريال مدريد لمباراة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

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