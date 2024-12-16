كأس الإنتركونتيننتال| عطل في طائرة ريال مدريد يؤجل رحلتهم إلى الدوحة

أفادت صحيفة "أس" الإسبانية، أن بعثة فريق ريال مدريد واجهت مشكلة تقنية في الطائرة التي كانت ستقلهم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، الطاقم اكتشف العطل قبل الإقلاع، مما دفع الفريق لتأجيل رحلته حتى يتم توفير طائرة بديلة تضمن سلامة البعثة. التفاصيل يرصدها الموجز في لسطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس الانتركونتيننتال، غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

ريال مدريد

وأوضح التقرير أن ريال مدريد، سيقوم بتغيير الطائرة، ولذلك ستتأخر الرحلة لمدة 3 ساعات، وكان من المفترض أن تتحرك الطائرة نحو قطر عصر يوم الاثنين.

وكان نادي ريال مدريد، كشف عن قائمة الفريق المتجهة إلى قطر لخوض نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، وضم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مهاجمه كيليان مبابي رغم إصابته أمام أتالانتا في دوري الأبطال وغيابه عن مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – جونزاليس فران.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو رودريجر – يوسف لخديم – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوداو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك - جونزالو جارسيا - فيكتور مونوز.

وتأهل ريال مدريد مباشرة إلى النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2024، بينما باتشوكا فقد تخطى بوتافوجو البرازيلي أولاً بنتيجة 3-0، في دربي الأمريكتين، ثم تغلب على الأهلي بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي وباتشوكا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، بفوز الفريق المكسيكي بفضل ركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

تنقل قنوات الكاس القطرية، مباراة ريال مدريد وباتشوكا، عبر شاشتها المشفرة، ولم تعلن حتى الآن نقل المباراةعبر قناتها المجانية.

أما الشبكة القطرية، أعلنت إذاعة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024، عبر مجموعة بي إن سبورتس، للقنوات المفتوحة بشكل مجاني.

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