الفيصل في لوسيل.. الفيفا يختار حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا نهائي الإنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة ريال مدريد الإسباني، ضد نادي باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال،على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتأهل ريال مدريد مباشرة إلى النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2024، بينما باتشوكا فقد اجتاز بوتافوجو البرازيلي أولا بنتيجة 3-0 في دربي الأمريكتين، ثم تغلب على الأهلي بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي وباتشوكا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، بفوز الفريق المكسيكي بفضل ركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "قنوات الكأس" القطرية، فإن الفيفا، اختار الحكم السلفادوري إيفان بارتون، لإدارة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

السلفادوري إيفان بارتون

وأدار حكم مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، 4 مواجهات خلال فعاليات بطولة كأس العالم في قطر 2022، منهم مواجهة كحكم رابع.، كما أدار هذا الموسم أيضًا في دوري أمم الكونكاكاف في 3 مباريات، أشهر فيهما 13 بطاقة صفراء وبطاقتان حمراء.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

يخوض فريق ريال مدريد، مباراة مثيرة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس الانتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل،18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، يوسف لخديم، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

تنقل قنوات الكاس القطرية، مباراة ريال مدريد وباتشوكا، عبر شاشتها المشفرة، ولم تعلن حتى الآن نقل المباراةعبر قناتها المجانية.

أما الشبكة القطرية، أعلنت إذاعة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024، عبر مجموعة بي إن سبورتس، للقنوات المفتوحة بشكل مجاني.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

القمر الصناعي - نايل سات.

الاستقطاب - أفقي.

التردد - 11013.

معدل الترميز - 27500.

تصويب الخطأ - 4/5.

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