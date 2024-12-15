مان يونايتد يعمق جراح مانشستر سيتي بفوز قاتل 2-1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، بفوز قاتل لليونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تقدم جوسكو لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول وأدرك برونو فرنانديز هدف التعادل لمان يونايتد في الدقيقة 87 قبل أن يسجل اماد ديالوهدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 نقطة بينما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلي النقطة 22 بجدول الترتيب.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

جاء تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد كالتالي..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

جاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي كالتالي..

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، ماجواير، مارتينيز، مزراوي.

خط الوسط: أوجارتى، برونو فرنانديز، دالوت.

خط الهجوم: ديالو، ماونت، راسموس هويلوند.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة مانشستريونايتد ضد مانشستر سيتي ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 36 نقطة.

2. تشيلسي، 31 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. بورنموث، 24 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. برينتفورد، 23 نقطة.

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

13. توتنهام، 20 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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