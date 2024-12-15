الزمالك ينتزع نقاطه أمام المصري بهدف نظيف في كأس الكونفدرالية

نجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل أحمد مصطفى زيزو، هدف الفوزلصالح الزمالك، بالدقيقة 63 من عمر المباراة، خلال تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى لمرمى المصري البورسعيدي.

هجمة جميلة للزمالك ينهيها أحمد مصطفى زيزو بهدفٍ في شباك المصري#الزمالك_المصري #كأس_الاتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/dP066l7HZw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

ورفع زيزو معدل مساهماته التهديفية، إلى 5 خلال الموسم الحالي، حيث صنع هدفين للفارس الأبيض ضد الشرطة الكيني وبلاك بولز الموزمبيقي.

جماهير الزمالك توجه رسالة لـ جوزية جوميز

وشهدت المباراة، بتوجيه جماهير الزمالك رسالة غير مباشرة للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ ودون مقدمات مستغلاً الشرط الجزائي.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة مكتوب عليها:" يرحل من يرحل ويبقى الزمالك، الدايرة بتدور والثبات للجمهور".

تشكيل الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة المصري، في المهمة الأولى التي يقودها أحمد مجدي بشكل مؤقت، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.

وجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي، عمر فرج، زياد كمال، محمد شحاتة، حسام أشرف، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم إيشو وجيفرسون كوستا.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

وجاء تشكيل المصري الأساسي لمواجهة الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

وجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

الزمالك - (المباريات: 3 - الأهداف: 5 - النقاط: 7). بلاك بولز - (المباريات: 3 - الأهداف: 4 - النقاط: 4). المصري - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4). إنييمبا - (المباريات: 3 - الأهداف: 2 - النقاط: 1).

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