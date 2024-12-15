تعادل مجنون في فياييكاس.. رايو فاليكانو يساوي الكفة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، بالتعالدل الإيجابي، بثلاثية لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فاييكاس معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

افتتح أوناي لوبيز، أهداف المباراة لصالح لفاليكانو، في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بضربة رأس من عرضية مميزة من دي فروتوس.

وسجل خالد عبد المؤمن، الهدف الثاني لصالح لفاليكانو، من خلال عرضية من إسحاق بالازون إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى خالد عبد المؤمن الذي سددها براسة قوية سكنت الشباك.

ونجح فيدريكو فالفيردي، في تقليص الفارق لـ ريال مدريد، في الدقيقة 38، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فيدريكو، سكنت يمين الشباك تصعب على أجوستو باتالا حارس رايو فايكانو التصدى لها.

وأحرز جود بيلينجهام، هدف التعادل للفريق الملكي، في الدقيقة 45، كرة عرضية متقنة من رودريجو، استقبلها بيلينجهام الذي سددها برأسة سكنت الشباك.

وعزز رودريجو،أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة قوية، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد 3-2.

وتمكن إسحاق بالازون، من تسجيل هدف التعادل لفاليكانو في مرمى ريال مدريدنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

ايساك بالأزون يسجل هدف التعادل في شباك ريال مدريد



رايو فايكانو 3-3 ريال مدريد#الدوري_الإسباني #رايو_فاليكانو_ريال_مدريد pic.twitter.com/h6P2hYFdsW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024

تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جوس.

وغاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف ريال مدريد أمام رايو فاليكانو للإصابة، كما جلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 50 - النقاط: 38) ريال مدريد - (المباريات: 17 - الأهداف: 37 - النقاط: 37) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 16 - الأهداف: 30 - النقاط: 35) أتلتيك بلباو - (المباريات: 17 - الأهداف: 26 - النقاط: 32) مايوركا - (المباريات: 18 - الأهداف: 18 - النقاط: 27) فياريال - (المباريات: 15 - الأهداف: 27 - النقاط: 26) أوساسونا - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 25) ريال سوسيداد - (المباريات: 16 - الأهداف: 16 - النقاط: 24) جيرونا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 22) إشبيلية - (المباريات: 17 - الأهداف: 18 - النقاط: 22) ريال بيتيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 21) سيلتا فيغو - (المباريات: 17 - الأهداف: 25 - النقاط: 21) رايو فاييكانو - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 20) لاس بالماس - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 18) خيتافي - (المباريات: 16 - الأهداف: 11 - النقاط: 16) ألافيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 15) ليغانيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 14 - النقاط: 15) إسبانيول - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 14) بلد الوليد - (المباريات: 17 - الأهداف: 12 - النقاط: 12) فالنسيا - (المباريات: 15 - الأهداف: 13 - النقاط: 10)

إقرأ أيضًا:

باتشوكا يتوج بكأس التحدي على حساب الأهلي ويضرب موعدًا مع ريال مدريد

الترجي التونسي يقهر بيراميدز بثنائية نارية في دوري أبطال أفريقيا