رقم قياسي جديد منتظر لـ محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول للمشاركة في المواجهة المرتقبة ضد فولهام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مواجهة ليفربول أمام نظيره نادي فولهام ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام منافسه نادي فولهام ضمن مباريات الجولة الـ16 في بطولة الدوري الإنجليزي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد



ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى مواصلة تألقه مع فريق ليفربول في مواجهة فولهام اليوم في ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

محمد صلاح- ليفربول



يهدف محمد صلاح لمواصلة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف، حيث سيكون بمقدوره تحقيق رقم خاص إذا نجح في التسجيل في ثامن مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد تسجيله في شباك فرق مثل تشيلسي وأرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل.

تمكن "الملك المصري"، كما يلقبه جماهير ليفربول، من معادلة أفضل سلسلة تسجيل له في مباريات متتالية بالبطولة، والتي حققها في أغسطس وأكتوبر 2021 بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر ضد نيوكاسل.

أرقام مثيرة لـ محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

سجل محمد صلاح 16 هدفًا خلال 22 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقدم 12 تمريرة حاسمة، مما جعله واحدًا من أبرز اللاعبين المساهمين في الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

شارك محمد صلاح صلاح في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، في 14 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 8 آخرين، متصدرًا قائمة الهدافين بالتساوي مع هالاند من مانشستر سيتي.

وفي دوري أبطال أوروبا، سجل محمد صلاح هدفين وصنع 4 آخرين خلال 6 مباريات، مما جعل إجمالي مساهماته التهديفية يبلغ 6، ووصل إلى 50 هدفًا في تاريخ مشاركاته في هذه البطولة الرفيعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025



ويعرض " الموجز" ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على النحو التالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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