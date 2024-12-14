بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب يريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة لا ليجا لموسم 2024 - 2025.

ويسعى ريال مدريد في الفوز على فاليكانو، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بعدما تغلب على جيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري ثم فاز على أتالانتا (3-2) في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد

ولم يحقق ريال مدريد الفوز على فاليكانو، في آخر مباراتين جمعت بينهما في الدوري، حيث انتهت المواجهتين بالتعادل، كما أن آخر 5 مباريات جمعتهما شهدت فوز الريال في مباراتين وفوز فاليكانو في مباراة، مما يعني أن المنافس لن يكون سهلًا للفريق الملكي.

ويأتي فريق ريال مدريد، في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2024 - 2025 برصيد 36 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة برصيد 38 نقطة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة حكم مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو، للجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، في الساعة العاشرة مساءُ بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الفريق التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

وتعد تلك المباراة هي البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد، قبل خوضه نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من لقاء الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي، التي تقام اليوم السبت.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024 - 2025

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على قناة bein Sports HD 3.

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