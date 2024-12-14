موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ الزمالك والمصري قبل لقاء الكونفدرالية اليوم

مؤتمر الزمالك.. يعقد اليوم السبت في تمام الخامسة مساءً، بمقر استاد الجيش ببرج العرب، المؤتمر الصحفي الخاص بأحمد مجدي، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك.

ويأتي هذا المؤتمر قبل المباراة المرتقبة للفريق ضد المصري، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا المؤتمر.





تفاصيل المؤتمر الصحفي



سيشارك في المؤتمر أيضًا عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق، للحديث عن الاستعدادات والتوقعات لمواجهة المصري، كما ينتظر أن يعقد مؤتمر صحفي آخر اليوم في الخامسة والنصف، يتحدث فيه علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري، مع كريم العراقي، قائد الفريق البورسعيدي.





موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية



وتستعد كتيبة الزمالك لملاقاة المصري يوم الأحد المقبل، في استاد الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأسالكونفدرالية الأفريقية في تمام الثامنة مساءً .

وتأمل جماهير الزمالك في تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات.

لاعبي الزمالك





مغادرة جوزيه جوميز



وفي سياق آخر، تم فسخ عقد جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بالتراضي.

تولى جوميز تدريب الفريق في فترة صعبة، حيث كانت الضغوط الجماهيرية في أوجها نتيجة لتذبذب النتائج.

وكان يعتبر جوميز بمثابة المنقذ، حيث كان جمهور الزمالك يأمل في استعادة الاستقرار والعودة إلى الانتصارات على الأصعدة المحلية والقارية.





إنجازات جوميز مع الزمالك



خلال فترة تدريبه، خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، حيث حقق 27 انتصارًا، و9 تعادلات، و11 هزيمة.

سجل الفريق تحت قيادته 91 هدفًا، بينما استقبل 64 هدفًا. ورغم التحديات الكبيرة، تمكن جوميز من إحراز بطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبرالإفريقي، مما يبرز قدرته على إدارة الأزمات وتحقيق نتائج إيجابية.

تعتبر فترة جوميز محورية في تاريخ الزمالك، حيث ترك بصمة واضحة في مسيرة النادي، ورغم رحيله المفاجئ، ستظل إنجازاته محفورة في ذاكرةالجماهير.

ويبقى السؤال الأهم الذي يثير فضول جماهير الفارس الأبيض هو: من سيكون المدرب القادم الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة؟ وما مدى قدرته على إعادة الزمالك إلى منصات التتويج؟ إن التحديات كبيرة، لكن الآمال معقودة على أن يكون القادم أفضل.

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