رسميًا.. الأهلي يعلن ضم حمدي فتحي قبل كأس العالم للأندية 2025

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الأحد، عن ضم حمدي فتحي نجم الأحمر السابق والوكرة القطري الحالي، قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان حمدي فتحي قد انتقل من النادي الأهلي إلى صفوف الوكرة القطري، في 4 يوليو 2023، في صفقة بيع نهائي.

وأصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا منذ قليل، يؤكد من خلاله انضام حمدي فتحي إلى صفوف الأحمر من جديد، ولكن على سبيل الإعارة، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

الأهلي يضم حمدي فتحي قبل كأس العالم للأندية

وكتب الأهلي في بيانه: “قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، الذي ‏وافق رسميًّا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية ‏‏2025، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم”.

الأهلي يستعير حمدي فتحي من الوكرة

بطولات حمدي فتحي مع الأهلي قبل الرحيل

وتوج حمدي فتحي مع النادي الأهلي قبل انتقاله إلى نادي الوكرة بـ14 بطولة ، بواقع 3 دوري أبطال أفريقيا، 3 كأس مصر، 3 كأس السوبر المصري، 3 دوري مصري، 2 سوبر أفريقي".

وتأتي عودة حمدي فتحي إلى الأهلي، ضمن خطة الإدارة لدعم وتعزيز صفوف الفريق قبل المواجهات المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، على تواجد الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025، ضد إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو 2025، ثم يقابل بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، ويلعب الثالثة ضد بورتو البرتغالي.

الأهلي يفشل في التأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال

وفشل المارد الأحمر في التأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، بعد هزيمته أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

ويأمل الأهـلي في تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية 2025، من أجل تعويض هذه البطولة وإسعاد جماهيره.

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