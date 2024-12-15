تسعى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تعزيز صفوف الأندية السعودية بنجوم عالميين، حيث يركز الاهتمام حاليًا على ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بالإضافة إلى قائد باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

وأكد موقع فوت ميركاتو، اليوم الأحد، أن رابطة الدوري السعودي، ترغب في ضم لاعبين آخرين من ريال مدريد، مثل المدافع الألماني أنطونيو روديجر والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لكن ليس بالضرورة أن يغادروا البرنابيو في الصيف المقبل.

ولا يمكن استبعاد رحيل فينيسيوس جونيور، إلى الدوري السعودي، في الموسم المقبل، بعدما نجح في استقاطب الثلاثي كريم بنزيما ونيمار جونيور وكريستيانو رونالدو.

فينيسيوس جونيور

ولا يعتبر نجوم ريال مدريد فقط على رادار الأندية السعودية، إذ يظهر أيضًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خاصة قائده ماركينيوس.

وأضاف فوت ميركاتو، أن الأندية السعودية، كانت تسعى في الصيف الماضي، لضم ماركينيوس، ولكن المحاولات باءت بالفشل، لذا ستحاول مرة أخرى للحصول على خدمات قائد النادي الباريسي، الذي لعب 11 مباراة في الدوري الفرنسي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي هذا الموسم.

وتابع، أن رابطة الدوري السعودي، تواصل اتصالاتها مع شقيق المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، الذي يعتبر وكيل أعماله أيضًا، وقد يحصل على عرضًا ماديًا مغريًا لا يمكن رفضه.

وسيتعين على ماركينيوس، الذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2028 في مايو 2023، اتخاذ قرار صعب بشأن مستقبله.

ريال مدريد يتقاسم النقاط مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وكان فريق ريال مدريد، تعادل مع نظيره رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكتب بيلينجهام عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” اليوم الأحد: “واحدة من أكثر المباريات تعقيدًا خارج أرضنا، كان من المفترض أن نخرج بأكثر من نقطة”.

وأضاف نجم ريال مدريد: “يجب علينا إعادة ضبط أنفسنا والتركيز من أجل فرصة الفوز بلقب آخر يوم الأربعاء، هلا مدريد”.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

الجدير بالذكر أن مواجهة ريال مدريد المقبلة، ستكون ضد باتشوكا المكسيكي، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية “كأس انتركونتننتال”.

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