بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني.. مشاهدة لحظة بلحظة

يوفر لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس بث مباشر بدون تقطيع

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره ليجانيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية.

ويستضيف ملعب مونتجويك، مباراة برشلونة وليجانيس التي يستهدف فيها كل فريق تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث أن الفريق الكتالوني يسعى للحفاظ على صدارته في جدول الليجا.

موعد و بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس

ويبدأ بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري، وذلك بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس

وحرصنا على أن نوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس اليوم في الدوري الإسباني، فور انطلاق صافرة اللقاء.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، جافي، بيدري.

الهجوم: رافينها، لامين يامال، ليفاندوفسكي.

قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني

وضمت قائمة برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا، فوتشيك تشيزني، أندير أستراجالا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت.

الوسط : بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور.

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