حمدى فتحى بعد إعلان عودته لـ الأهلي .."راجعين يا أهلي من تاني"

علق حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري علي قرار العودة إلى الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان مسئولي الأهلي الموافقة على استعارة اللاعب.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه على فيسبوك معلقا علي عودته لبيته القديم النادي الأهلي قائلا: "راجعين يا أهلي من تاني".

الأهلي يعلن ضم حمدي فتحي

أعلن النادي الأهلي في بيان له اليوم الأحد ضم حمدي فتحي قبل المشاركة بمونديال الأندية وجاء نص البيان كالتالي: “ قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، الذي ‏وافق رسميًّا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية ‏‏2025، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم".

حمدي فتحي

الأهلي يتحدي شباب بلوزداد بدوري الأبطال

من ناحية أخري يستعد فريق الأهلي لمباراته القادمة ضد شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويبحث الأهلي عن الفوز خلال هذه المواجهة لمصالحة جماهيره بعد خسارة مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال وفقدان فرصة ذهبية لمواجهة ريال مدريد بنهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يواجه فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك مشاهدة قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره شباب بلوزداد ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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