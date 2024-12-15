الدوري الإسباني.. ليجانيس يخطف التقدم من برشلونة مبكرًا في الشوط الأول

الدوري الإسباني.. نجح فريق ليجانيس في خطف التقدم مبكرًا من برشلونة في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في الليجا.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره ليجانيس مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وحل ليجانيس ضيفًا على الكتالوني، في هذه المواجهة التي أقيمت على ملعب مونتجويك، حيث قدم الضيوف مستوى مفاجئ وخطفوا التقدم من صاحب الأرض، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

برشلونة يتأخر بهدف على ليجانيس

وهز فريق ليجانيس شباك برشلونة مبكرًا في هذا اللقاء، بالهدف الذي أحرزه نجمه سيرجيو غونزاليس في الدقيقة 4 من عمر هذا اللقاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد ليجانيس، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

مباراة برشلونة ضد ليجانيس

تشكيل برشلونة ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، إيريك جارسيا، جوليس كوندي.

وسط الملعب: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، داني أولمو.

الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

بدلاء برشلونة في مباراة ليجانيس

وجلس على دكة بدلاء برشلونة اليوم كل من، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جافي، فيرمين لوبيز، فيران توريس، بابلو توري، باو فيكتور، فرينكي دي يونج، تشيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس اليوم عبر شاشة بي إن سبورت بصون المعلق الرياضي المميز عصام الشوالي.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات كالآتي:

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

بينما جاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات على هذا النحو:

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

الجدير بالذكر، أن فريق برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يقع ليجانيس في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

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