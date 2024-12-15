ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة تشكيل فريقه في مواجهة ليجانيس المرتقبة بينهما اليوم، في إطار منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته تحت قيادة مدربه هانز فليك لمواجهة نظيره ليجانيس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد ليجانيس، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن الألماني هانز فليك عن تشكيل برشلونة الذي يخوض بها مواجهة ليجانيس، في بطولة الدوري الإسباني اليوم، وشهد تواجد روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، تشكيل برشلونة ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني، وقائمة دكة البدلاء.

تشكيل برشلونة ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل البرسا كالآتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، إيريك جارسيا، جوليس كوندي.

وسط الملعب: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، داني أولمو.

الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد ليجانيس

بدلاء برشلونة في مباراة ليجانيس

وضمت دكة بدلاء برشلونة اليوم كل من، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جافي، فيرمين لوبيز، فيران توريس، بابلو توري، باو فيكتور، فرينكي دي يونج، تشيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس اليوم عبر شاشة بي إن سبورت بصون المعلق الرياضي المميز عصام الشوالي.

قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس

وضمت قائمة برشلونة لمباراة اليوم كل من،

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا، فوتشيك تشيزني، أندير أستراجالا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت.

الوسط : بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور.

اقرأ أيضًا:

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوزه على المصري.. وموعد المباراة القادمة

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة