جروس يعود للمشهد.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر، أن يقود السويسري كريستيان جروس، فريق الزمالك من خارج الخطوط، والذي كان حاضرًا بالفعل في مدرجات ملعب برج العرب لمتابعة مباراة الفريق ضد المصري.

ونجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهماعلى استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بلاك بولز الذي يحتل الوصافة بنفس رصيد النقاط مع الفريق البورسعيدي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

وحاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

المصري - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 10) الزمالك - (المباريات: 4 - الأهداف: 9 - النقاط: 9) الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) بيراميدز - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) فارسكو - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) الاتحاد السكندري - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 7) الجيش - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) زاد - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 5) سموحة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) إنبي - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) الإسماعيلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 1 - النقاط: 4) غزل المحلة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) الجونة - (المباريات: 4 - الأهداف: 0 - النقاط: 3) المستقبل - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) بتروجيت - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 2) البنك الوطني - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 2) حراس الحدود - (المباريات: 4 - الأهداف: 1 - النقاط: 1)

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