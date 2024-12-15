النادي الأهلي يستقر على رحيله نجمه بعد وداع الإنتركونتيننتال

استقر مسئولو النادي الأهلي بشكل شبه نهائي على رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تراجع مستواه الفني.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد تراجع مستواه الفني تحت قيادة السويسري مارسيل كولر وخروجه من الحسابات.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من جانب المدير الرياضي لـ محمد رمضان من أجل جلب عروض لبعض لاعبي النادي الأهلي من أجل الرحيل في الشتاء للتوقيع مع صفقات جديدة.

الأهلي يستقر على رحيل محمود كهربا نهائيًا

وعلم " الموجز" أن هناك استقرار تام ونهائي داخل النادي الأهلي بشأن رحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن هناك بالفعل مشاورات حول استقطاب عرض رسمي إلى محمود كهربا من أجل الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

محمود كهربا- النادي الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن هناك نية أيضًا في حالة عدم وجود عرض رسمي لـ محمود كهربا قد يتم فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين في ظل مستواه المتذبذب في الفترة الأخيرة.

وشنت في الفترة الأخيرة جماهير النادي الأهلي هجومًا مدويًا على محمود عبد المنعم كهربا بعد تراجع مستواه مع الفريق الأحمر وتسببه في خسارة الأخير لعدد من اللقاءات الهامة.

كهربا في مرمى انتقادات جماهير النادي الأهلي

وتلقى كهربا سيل من الهجمات القوية لجماهير الأهلي عقب إهداره ركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال كادت أن تؤهل المارد الأحمر لملاقاة ريال مدريد الإسباني في النهائي.

ومن المقرر أن يعود النادي الأهلي في الساعات المقبلة إلى القاهرة عائدًا من الدوحة العاصمة القطرية استعدادًا لملاقاة نادي المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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