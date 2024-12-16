مبابي يزين قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة المرينجي لملاقاة نادي باتشوكا في إطار منافسات نهائي كأس الإنتركونتنيننتال.

وتأهل نادي باتشوكا المكسيكي على حساب نظيره النادي الأهلي في نصف النهائي بالبطولة المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بركلات الترجيح 5/6.

ويشارك فريق ريال مدريد في بطولة الإنتركونتيننتال مباشرة في المباراة النهائية بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه باتشوكا المكسيكي على ملعب لوسيل في قطر.

قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال

وشهدت قائمة نادي ريال مدريد تواجد الدولي الفرنسي كيليان مببي الذي تعرض للإصابة في وقت سابق من الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء إذا سارت عمليه تعافيه بشكل الأمثل.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواصلة مسيرته الناجحة خلال الموسم الجاري حيث يأمل في إضافة لقب آخر في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ريال مدريد

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

موعد مباراة ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

ويلتقي فريق ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال على ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستبدأ صافرة لقاء ريال مدريد أمام بطل المكسيك يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة السابقة أمام رايو فاليكانو بنتيجة إيجابية 3-3 في مباراة جرت على "ملعب تيريزا ريفيرو"، ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

بعد هذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا الإسبانية برصيد 37 نقطة، حققها من 11 انتصارًا و4 تعادلات وخسارتين، مسجلا 37 هدفًا واستقبل 16، وهو يتبع بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، المتصدر للدوري

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