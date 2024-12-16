موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا.. صراع اللقب في نهائي الإنتركونتيننتال

يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة، على استاد لوسيل. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح فريق باتشوكا المكسيكي، في تخطي الأهلي، مساء أمس السبت، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح 5-6 في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الإضافي من مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية ،على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي، ليحسم الفريق المكسيكي اللقب لصالحه، ويضرب موعدًا في النهائي مع ريال مدريد.

موعد نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين ريال مدريد ضد باتشوكا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس الانتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل،18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

ريال مدريد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024

أعلنت الشبكة القطرية، إذاعة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024، عبر مجموعة بي إن سبورتس، للقنوات المفتوحة بشكل مجاني.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 4/5.

أما قنوات الكاس القطرية، حتى الآن لم تعلن نقل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا عبر قناتها المجانية، لكن في الوقت ذاته ستتيح مشاهدتها عبر شاشتها المشفرة.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، يوسف لخديم، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز.

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