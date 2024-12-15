أوضح أحمد مجدي، المدرب العام السابق لـ نادي الزمالك، والمدير الفني المؤقت للفريق الأبيض في مباراة المصري، عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا بأنه لم يشعر بالأمان في النادي وأوضح سبب رحيله. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري البورسعيدي

أحمد مجدي: صبرت كثيرًا في الزمالك ورحيلي ليس خيانة

تولى أحمد مجدي، الإشراف على تدريب الزمالك بشكل مؤقت، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لفريق الفتح السعودي رفقة جوزيه جوميز.

وشهدت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، تواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك، في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادًا لتولي المهمة خلفًا لجوزيه جوميز.

وقال مجدي خلال المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على الفوز وتصدر المجموعة، حضرنا للمباراة بشكل جيد، حاولنا الاستحواذ وأهدرنا العديد من الفرص".

وتابع "كنت متأكدًا من قدرتنا على الفوز رغم تأخره، كان من الصعب تحقيق الانتصار وتقديم الأداء الجيد لولا اللاعبين".

وأكمل "لاعبو الزمالك يحبون جوزيه جوميز وعلاقتهم به قوية، رحيله أثر بالفعل لكن اللاعبين يستمرون، المسؤولية تكون على الفريق دائما حتى برحيل المدرب، لذلك كان التركيز شديد لتحقيق الفوز".

وأضاف أحمد مجدي "كلمة خاين كلمة كبيرة وبالعكس مبعتش النادي أنا صبرت كتير، أحب الزمالك وفخور بالعمل داخل النادي، أشعر أنني لست في أمان والرحيل في أي وقت، جوميز تمسك بي في أكثر من مناسبة، كلمة خائن أو بعت النادي ليست صحيحة".

وأكد "قدمت استقالتي مرتين بسبب الصعوبات التي تعرضت لها داخل النادي ورغم ذلك تحملت، أعمل بدون عقد في النادي منذ عام و8 أشهر، قرار الرحيل ليس ماديًا، لكن ثقة جوميز في قدراتي وشعوري أن النادي لا يتمسك بي كان سبب قراري".

وواصل "استمريت في العمل رغم شعوري بعدم الأمان وأصريت على تحمل المسؤولية في مباراة المصري، أرجو من الجماهير ألا تغضب مني لأنني أحب النادي جدا".

واختتم مجدي حديثه قائلًا: "كان هناك دوافع من اللاعبين نظرًا لوجود كريستيان جروس، بجانب التحضير النفسي والفني الجيد".

ويأتي الزمالك، في صدارة مجموعة كأس الكونفدرالية، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المصري، في المركز الثالث بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي، الذي يأتي في المركز الثاني، ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

ويواجه الزمالك، المصري البورسعيدي، مجددًا يوم 5 يناير 2025، على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

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