كاف يعلن مواعيد قرعة ونهائيات بطولات 2025.. كأس الأمم الإفريقية ودوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، رسميًا موعد إجراء قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب في 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأكد الاتحاد الإفريقي “كاف” في بيان رسمي، أن القرعة ستجرى في يناير المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي انعقدت اليوم الإثنين، في مراكش لوضع أجندة بطولات العام المقبل.

كأس أمم إفريقيا

وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة 21 ديسمبر من العام المقبل وحتى 18 يناير 2026، وحجز منتخب مصر، مقعده في كأس أمم إفريقيا 2025، بالمغرب، بعد احتلاله صدارة مجموعته في التصفيات التي ضمت كلا من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في الرباط، يوم الاثنين الموافق 27 يناير المقبل.

وتقام النسخة المقبلة من كاس الأمم الإفريقية بمشاركة 23 منتخبًا إلى جانب المغرب مستضيفة الحدث القاري والتي تضم:

مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، الكونغو الديموقراطية، السنغال، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، الجابون، أوغندا، جنوب أفريقيا، تونس، نيجيريا، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين، تنزانيا، بوتسوانا وموزمبيق.

مواعيد كأس الأمم الإفريقية للشباب والناشئين

استقر كاف على إقامة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بالمغرب في عامي 2025 و2026، على أن تقام نسخة 2025 بواقع الافتتاح 30 مارس 2025 والمباراة النهائية 19 أبريل.

وعلى مستوى الشباب، تقرر إقامة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة في كوت ديفوار في عام 2025 (الافتتاح 26 أبريل 2025 والنهائي 19 مايو).

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025

نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2024-25: تقام مباراة الذهاب يوم السبت 17 مايو 2025؛ فيما ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 مايو 2025.

تقام مباراة الذهاب يوم السبت 17 مايو 2025؛ فيما ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 مايو 2025. نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-25: تقام مباراة الذهاب يوم السبت 24 مايو 2025؛ فيما ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 1 يونيو 2025.

تقام مباراة الذهاب يوم السبت 24 مايو 2025؛ فيما ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 1 يونيو 2025. نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025: تقام مباراة الافتتاح يوم السبت 8 نوفمبر 2025؛ فيما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 نوفمبر 2025.

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