تطورات جديدة بملف عودة تريزيجيه لـ الأهلي قبل كأس العالم للأندية

يترقب عشاق النادي الأهلي، بشغف كبير الصفقات التي يجريها النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية ويعد محمود حسن تريزيجيه، من الأسماء المطروحة بقوة للعودة للفريق وتدعيمه خلال منافسات كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة.

واتخذ النادي الأهلي بالفعل قرار التعاقد مع تريزيجيه خلال مونديال الأندية، وقام باستطلاع رأي اللاعب الذي أبدى موافقته بالعودة لناديه القديم خلال الفترة القادمة.

تفاصيل صفقة عودة تريزيجيه لـ الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، تطورات جديدة في صفقة عودة تريزيجيه للأهلي حيث يترقب الأهلي مصير اللاعب مع نادي الريان القطري الذي يلعب له معارا من طرابزون سبور التركي مع وجود بند للشراء، وحال شراء الريان لتريزيجيه سيحصل الأهلي على اللاعب معارا.

بينما حال عدم تفعيل بند شراء تريزيجيه، من نادي الريان القطري فستكون مهمة الأهلي صعبة في ضم اللاعب من نادي طرابزون التركي علي سبيل الإعارة.

محمود تريزيجيه

عقبة تعقد مهمة الأهلي في ضم تريزيجيه

ستواجه الأهلي عقبة وحيدة في ضم ترزيجيه من نادي الريان القطري وهي رفض نادي الريان إعارة تريزيجيه 6 أشهر ورغبته في إعارته خلال مدة البطولة فقط، وهذا لن يكون متاحا.

الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري الأبطال

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تنطلق مباراة فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره شباب بلوزداد ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

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