تعرف على مدة عقد كريستيان جروس مع الزمالك

أبرم مسئولو نادي الزمالك اتفاقاً لتوقيع عقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس، ليكون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التجديد بموافقة الطرفين بعد انتهاء الموسم الحالي وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل العقد.

تفاصيل عقد كريستيان جروس مع الزمالك

حدد أعضاء مجلس إدارة الزمالك قيمة تعاقد جروس، حيث سيتقاضى راتباً شهرياً قدره 85 ألف دولار، بالإضافة إلى راتب جهازه المعاون.

و في حال تجديد العقد للموسم المقبل، من المتوقع أن تزيد قيمة التعاقد.

تأجيل توقيع العقود

وتأجل توقيع العقود بشكل رسمي مع جروس، الذي سيحل مكان البرتغالي جوزيه جوميز، الذي غادر النادي لتدريب الفتح السعودي.

ويعود سبب التأجيل إلى سفر حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، مع أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، إلى المغرب لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود فور عودتهما.

وقاد كريستيان جروس أول تدريب له مع الفريق اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الدوري.

وقد تفوق جروس على جميع المرشحين الآخرين، بما في ذلك البرازيلي روجيرو ميكالي، ليصبح الخيار الأول لإدارة النادي.

جروس

الزمالك يحقق انتصاراً مهماً على المصري

ونجح الزمالك في تحقيق فوز حاسم على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الكونفدرالية، مما ساهم في تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حققها من فوزين وتعادل.

أحداث المباراة

افتتح الزمالك المباراة بضغط قوي على دفاع المصري، حيث سيطر على مجريات اللعب في الدقائق الأولى.

ومع ذلك، استعاد المصري توازنه وبدأت السيطرة تتبادل بين الفريقين.

في الدقيقة الرابعة، حصل الزمالك على ركلة حرة نفذها زيزو، لكن الدفاع المصري أبعدها.

وفي الدقيقة 14، احتسب حكم المباراة ركلة حرة أخرى لصالح الزمالك، تصدى لها الدفاع بصعوبة.

شهدت الدقيقة 36 ركلة حرة للمصري، نفذها عمرو السعداوي، لكن دفاع الزمالك كان في الموعد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أنقذ القائم الأيمن مرمى المصري من هدف محقق بعد رأسية زيزو.

وفي الدقيقة 63، جاء هدف المباراة الوحيد بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك، حيث سدد زيزو كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للمرمى، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

كما شهدت المباراة طرد أمين عمر النور، أحد أفراد الجهاز الفني للمصري، بعد اعتراضه على قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال.

ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث بدأ مشواره بفوز على بلاك بولز الموزمبيقي 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2، قبل أن يحقق الفوز على المصري.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل وهزيمة، ويأتي بلاك بولز في المركز الثاني.

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