جروس يفاجئ إدارة نادي الزمالك بأولى طلباته قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

توجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك بأولى طلباته إلى إدارة الفارس الأبيض برئاسة حسين لبيب.

ومن المقرر أن يوقع المدرب السويسري كريستيان جروس على عقود تدريب نادي الزمالك في الساعات المقبلة بعد عودة حسين لبيب من المغرب.

وطلب المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، السويسري كريستيان جروس، تعديل اللائحة المالية للفريق بهدف تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة وتحقيق البطولات.

جروس يطلب تعديل اللائحة في نادي الزمالك

وافادت مصادر مقربة من جروس لـ “ الموجز” أنه سيتم إجراء تعديلات وتغييرات في اللائحة المالية، لا سيما فيما يتعلق بالمكافآت المرتبطة بالانتصارات والبطولات، بالإضافة إلى فرض عقوبات في حالة التقصير أو الغياب غير المبرر وتزييف الإصابات والابتعاد عن المشاركة.

وأوضح المصدر أنه من المقرر عرض هذا الأمر على إدارة الزمالك، لاتخاذ قرار نهائي بشأن التعديل، وفقًا لسياسة النادي ووضعه المالي.

كريستيان جروس- نادي الزمالك

ومن المتوقع أن يباشر كريستيان جروس تدريب الفريق فور توقيع العقود خلال الساعات القادمة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الدوري يوم الخميس المقبل.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد وافقت على تعيين جروس مدربًا للفريق، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي انتقل لتدريب الفتح السعودي، حيث طلب جروس وجود أمير عزمي مجاهد في الجهاز الفني معه، بالإضافة إلى ثنائي أجنبي آخر، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " القاهرة الدولي".

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.



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