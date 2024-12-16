أحمد مجدي يسلم تقرير شامل عن لاعبي الزمالك قبل رحيله.. تفاصيل

سيستلم مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، تقريرًا مفصلاً من أحمد مجدي المدرب العام، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق الكروي الأول.

وتولى مجدي القيادة الفنية بشكل مؤقت للفريق في مواجهة المصري البورسعيدي، التي أقيمت يوم أمس الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل التقرير ومجريات أحداث مباراة الزمالك والمصري.

تفاص التقرير الشامل عن لاعبي الزمالك

وجاء طلب هذا التقرير بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق، الذي انتقل لتدريب الفتح السعودي وأخذ معه أحمد مجدي.

وكلف جوميز أحمد مجدي بإعداد تقرير شامل عن أداء اللاعبين، ليكون مرجعًا للجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري كريستيان جروس.

سيتضمن التقرير تقييمًا شاملًا للاعبين، موضحًا من يستحق الاستمرار ومن يحتاج إلى تطوير، بالإضافة إلى تحليل مميزات وعيوب كل لاعب، مما سيسهلمهمة الجهاز الفني المقبل.

الزمالك يحقق فوزًا مهمًا على المصري

ونجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، مما ساهم في تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حققها منفوزين وتعادل.



أحداث المباراة بين الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوي على دفاع المصري، حيث سيطر الفارس الأبيض على مجريات اللعب في الدقائق الأولى، ومع ذلك، استعاد المصريتوازنه وبدأت السيطرة تتبادل بين الفريقين.

الزمالك والمصري

في الدقيقة الرابعة، حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة نفذها زيزو، لكن الدفاع المصري أبعدها إلى رمية تماس.

وبعدها، في الدقيقة 14، احتسبحكم المباراة ركلة حرة أخرى لصالح الزمالك، ولكن الدفاع تصدى لها بصعوبة.

شهدت الدقيقة 36 ركلة حرة للمصري من جهة اليمين، نفذها عمرو السعداوي بعرضية، لكن دفاع الزمالك كان في الموعد.

وفي الدقيقة الثالثة منالوقت بدل الضائع، أنقذ القائم الأيمن مرمى المصري من هدف محقق بعد رأسية زيزو.



وفي الدقيقة 63، جاء هدف المباراة الوحيد بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك، حيث سدد زيزو كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للمرمى، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

كما شهدت المباراة طرد أمين عمر النور، أحد أفراد الجهاز الفني للمصري، بعد اعتراضه على قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال.

ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث بدأ مشواره بفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2،قبل أن يحقق الفوز على المصري.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل وهزيمة، ويأتي بلاك بولز في المركزالثاني.

الزمالك والمصري

بهذا الانتصار، يظهر الزمالك قوة الفريق واستعداده للمنافسة في البطولة الأفريقية، مع الآمال في تحسين الأداء وتقديم المزيد من النجاحات في ناس المباريات القادمة.

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