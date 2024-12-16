مفاجأة مدوية.. محمد عبد المنعم على رادار النادي الأهلي في الشتاء

كشف مصدر مُقرب داخل النادي الأهلي عن إمكانية عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم محمد عبد المنعم مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد تراجع مستواه مع نادي نيس الفرنسي.

ويريد النادي الأهلي إلى تعزيز صفوفه بقوة في الشتاء المقبل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني من أجل المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تعويض خسارة لقب الإنتركونتيننتال بعد الهزيمة أمام باتشوكا بالمنافسة بقوة على الألقاب الأخرى وحصدها قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

محمد عبد المنعم يقترب من النادي الأهلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز " أن اسم محمد عبد المنعم مطروح بالفعل داخل أروقة القلعة الحمراء لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة لنهاية كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر أن هناك مناقشات حول عودة محمد عبد المنعم في الشتاء المقبل أو التعاقد معه في الصيف المقبل على غرار حمدي فتحي لمدة شهر فقط للمشاركة مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

محمد عبد المنعم- النادي الأهلي

وتابع أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قد أبدى ترحيبه بشدة بالتعاقد مع محمد عبد المنعم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر على فسخ عقد إعارة يوسف أيمن مدافع الفريق وعودته مجددًا إلى صفوف نادي الدحيل القطري.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات الماضية عن تعاقده مع اللاعب حمدي فتحي بدايًة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو من العام المقبل 2025.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب " القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على منافسه أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما تعادل أمام فريق أورلاندو بيراتس في الأسبوع الثاني سلبيًا.

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