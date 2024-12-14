معلومات مثيرة عن حكيم زياش بعد اقترابه من النادي الأهلي

دخل النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق جالاتا سراي التركي، ضمن قائمة المرشحين لتعزيز صفوف النادي الأهلي استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى في مونديال الأندية 2025، إلى جانب أندية بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

يعتبر حكيم زياش، البالغ من العمر 31 عامًا، من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي لتعزيز الفريق خلال البطولة، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.

معلومات قوية عن حكيم زياش بعد اقترابه من النادي الأهلي

بدأ حكيم زياش مسيرته الكروية مع هيرنفين الهولندي، ثم انتقل إلى تفينتي أنشخيدة في صيف 2014، قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام في صيف 2016 بصفقة وصلت قيمتها إلى 11 مليون يورو.

كان الانتقال الأبرز في مسيرة حكيم زياش عندما انضم إلى تشيلسي الإنجليزي في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة في صيف 2023، والتي تحولت لاحقًا إلى صفقة بيع نهائي.

حكيم زياش- جالاتا سراي

خلال مسيرته، خاض حكيم زياش 428 مباراة مع الأندية التي لعب لها، سجل خلالها 118 هدفًا وقدم 140 تمريرة حاسمة، وتوج بـ 8 ألقاب.

وعلى المستوى الدولي، شارك زياش مع المنتخب المغربي في 64 مباراة، سجل 25 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وساهم في وصول منتخب أسود الأطلسي إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ومن جهة أخرى يواجه فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي في إطار منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل المكسيك اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

ويعرض “ الموجز” قائمة المارد الأحمر في بطولة كأس القارات للأندية المتسحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله- يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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