الأهلي يستعد لبلوزداد بالهروب من التتش إلى مدينة نصر، ما القصة ؟

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقررة في السادسة مساء الأحد المقبل وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل مران اليوم.

التدريب على ملعب مدينة نصر بدل التتش

جاءت هذه التدريبات بعد هزيمة دراماتيكية تعرض لها الفريق أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، حيث قرر اللاعبون التدرب في ملعب النادي بمدينة نصر بدلاً من مقرهم المعتاد في الجزيرة، في خطوة تعكس الظروف النفسية التي يمر بها الفريق.

وقد شنت جماهير الأهلي هجومًا حادًا على اللاعبين والمدير الفني مارسيل كولر، بسبب الإخفاق في تحقيق حلم التأهل إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال، مما دفع المدرب السويسري للاعتماد على تدريبات بعيدة عن الأجواء الجماهيرية.

كولر يعقد جلسة مع اللاعبين

قبل بدء المران، عقد كولر جلسة مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية والخططية، بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة باتشوكا ببرنامج استشفائي في صالة الجيم.

وقد قاد كولر تدريبات بدنية وفنية، حيث ركز على تحسين الأداء الدفاعي والهجومي استعدادًا للمواجهات المقبلة.

الأهلي

في سياق متصل، خاض ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي، حمزة علاء، ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، تضمنت تمارين متنوعة لتعزيز جاهزيتهم. بينما واصل الثلاثي محمد هاني، مصطفى شوبير، ومحمد عبدالله تدريبات الجري وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهم للتعافي من الإصابات.

تترقب الجماهير هذه المواجهة الحاسمة أمام شباب بلوزداد، حيث يسعى الأهلي لتعزيز حظوظه في المجموعة ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

ترتيب المجموعة الثالثة

في ترتيب المجموعة الثالثة، يتصدر أورلاندو بايرتس ب5 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ4 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

وكان الأهلي قد ودع بطولة إنتركونتيننتال بعد خسارته أمام باتشوكا بركلات الترجيح، في مواجهة شهدت الكثير من الإثارة يوم السبت الماضي.

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