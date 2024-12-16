الأهلي يستعد لبطولة كأس العالم للأندية.. عودة لاعب بارز وتعزيز الصفوف

أخبار الأهلي.. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ماقاله شوبير عن هذا اللاعب.

لاعب بارز يرغب في العودة

وخلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس إف إم"، أشار شوبير إلى أن هناك لاعبًا مهمًا، لم يكن مرتبطًا بالنادي على سبيل الإعارة بل تم بيعه بشكل نهائي، يعبر عن رغبته في العودة إلى الفريق من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.



وأضاف شوبير: “إدارة الأهلي تدرس إمكانية إعادة هذا اللاعب، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير القلعة الحمراء، وكان له دور حاسم فيتتويج الفريق بالعديد من البطولات”.

جهود إدارة الأهلي لمصالحة الجماهير



والتزمت إدارة الأهلي بتحسين أداء الفريق وتلبية تطلعات جماهيره، حيث تسعى للظهور بشكل يليق بتاريخ النادي في بطولة كأس العالم للأندية،وتعويض الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها أمام فريق باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.





الأهلي

الاستعدادات للبطولة العالمية

يعمل مسؤولو الأهلي على تكثيف الجهود تحضيرًا لبطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

ستشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا، حيث سيلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتوالبرتغالي.

عودة حمدي فتحي من الوكرة القطري

وفي خطوة مهمة، أعلن النادي الأهلي عن عودة لاعبه حمدي فتحي من فريق الوكرة القطري على سبيل الإعارة، قبل بدء منافسات كأس العالمللأندية.

وقد أجرى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، زيارة ودية إلى الشيخ خليفة بن حسن، رئيس نادي الوكرة القطري، للتفاوض بشأن انتقال حمديفتحي.

وقد وافق رئيس نادي الوكرة القطري رسميًا على إعارة حمدي فتحي إلى الأهلي، مما يعزز آمال الفريق في تقديم أداء قوي خلال البطولة المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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