الأهلي يوقع مع نجمه 3 مواسم بعد موافقة كولر .. اعرف التفاصيل

نجح النادي الأهلي في حسم تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية للحفاظ على القوام الرئيسي داخل صفوفه.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء بعد نهاية عقوده بإنتهاء الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع المجاني لأي نادِ يدايًة من يناير المقبل.

ويأمل النادي الأهلي في حسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الفترة المقبلة وذلك بناءً على رغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

أكرم توفيق يجدد تعاقده مع النادي الأهلي 3 مواسم

وعلم " الموجز " أن النادي الأهلي قد حسم ملف التجديد لنجم خط الوسط أكرم توفيق، بعد الجلسات التي جمعت اللاعب بمسئولي القلعة الحمراء في قطر.

أكرم توفيق- النادي الأهلي

وشهدت الجلسات التي تمت بين مسؤولي النادي الأهلي وأكرم توفيق في قطر الاتفاق النهائي على التجديد لمدة 3 مواسم وحسم الملف بعد توافق الطرفين على جميع التفاصيل والخطوط العريضة ويتبقى فقط توقيع العقود ليتم الإعلان بشكل رسمي في غضون أيام قليلة.

وجاء تجديد عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة برئاسة مختار مختار، والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ومن جهة أخرى خسر فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه نادي باتشوكا المكسيكي في إطار فعاليات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بركلات الترجيح بنتيجة 6/5.

ويستعد فريق الكرة بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري على ملعب " القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل الجزائر يوم 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

اقرأ أيضا:

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية