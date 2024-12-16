النادي الأهلي يحسم مصير التعاقد مع بغداد بونجاح

فجرت مصادر مُقربة من إدارة النادي الأهلي مفاجأة بخصوص التعاقد مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي الشمال القطري في الشتاء المقبل على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم بغداد بونجاح مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم جديد بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد تراجع المستوى الفني لـ محمود عبد المنعم كهربا.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي ضرورة رحيل اللاعب محمود كهربا في الشتاء المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

النادي الأهلي يرحب بانضمام بغداد بونجاح

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" أن بالفعل اسم بغداد بونجاح بات مطروحًا داخل أروقة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية لبحث إمكانية ضمه في الشتاء.

وأكدت المصادر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيحاول التواصل في الساعات المقبلة مع نظيره بـ الشمال القطري من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري حال وجود ترحيب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

بغداد بونجاح- النادي الأهلي

وأفادت المصادر أن بونجاح يعتبر واحدًا من المهاجمين المميزين في القارة الأسيوية بالإضافة إلى المنتخب الجزائري وانضمامه سيكون إضافة بالتأكيد لصفوف النادي الأهلي.

وشنت في الساعات الماضية جماهير النادي الأهلي هجومًا طاغيًا على اللاعب محمود كهربا بعد إهداره ركلة الجزاء خلال مواجهة باتشوكا في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل الجزائري يوم 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية على ملعب " القاهرة الدولي".

وكان الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد تعادل في اخر لقاءاته بدوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بيراتس خارج الديار.

إقرأ أيضا:

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية