معلومات مثيرة عن ماريانو دياز بطل صفقة النادي الأهلي المحتملة

تداول في الساعات القليلة الماضية اسم الإسباني ماريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد السابق بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع أسماء من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي المقبل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم ماريانو دياز على لجنة الكرة بـ النادي الأهلي وذلك للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل خاصًة أنه بدون نادِ إلى حتى الأن وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

من هو ماريانو دياز مهاجم النادي الأهلي المحتمل ؟

ورحل ماريانو دياز عن صفوف نادي إشبيلية الإسباني في الصيف الماضي ليصبح لاعبًا حرًا حتى الوقت الحالي الأمر الذي قد يكلف النادي الأهلي راتبه فقط.

ويعتبر اسم ماريانو دياز علامة مُسجلة في الكرة الإسبانية أثناء ارتدائه فميص ريال مدريد وظهر من خلاله بصورة مميزة في البداية قبل أن يتراجع مستواه الفني بمرور الوقت.

ماريانو دياز- النادي الأهلي

ولعب ماريانو دياز في مسيرته الكروية 238 مباراة حيث أحرز في تاريخه الكروي 84 هدفًا وصنع 31 تمريرة سحرية لزملاؤه.

وارتدى ماريانو دياز في مسيرته أقمصة ريال مدريد الإسباني ومواطنه إشبيليه فضلًا عن ليون الفرنسي.

وخاض ماريانو دياز مع فريق ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي 84 مباراة بمعدل 2226 دقيقة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 8 وحصل على 8 كروت صفراء.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة بـ دوري أبطال أفريقيا

ومن جهة أخرى يواصل النادي الأهلي استعدادته القوية لملاقاة نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب " القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد الوافق 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد تعرض للخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 ضمن مباريات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال خلال اللقاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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