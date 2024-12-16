الزمالك يستعد لمنافسات كأس العالم للأندية للسيدات.. تفاصيل الاجتماع الفني

أخبار الزمالك.. عقد اليوم الاثنين الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية للسيدات، التي تشهد مشاركة الفريق الأول لنادي الزمالك، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما حدث خلال هذا الاجتماع الهام.

حضور الزمالك للاجتماع الفني

مثل نادي الزمالك في الاجتماع كل من نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة ورئيسة البعثة، وأحمد فتحي، المدير الفني للفريق، وهبة حسنين، المدير الإداري، كما حضر ممثلون عن الاتحاد الدولي للألعاب والفرق المشاركة في البطولة.

الموافقة على ألوان الزي

وخلال الاجتماع، حصل مسؤولو الاتحاد الدولي على الموافقة لارتداء نادي الزمالك ألوانه التقليدية، وهي الأبيض والأسود والأزرق، خلال منافسات البطولة، مما يعكس هوية النادي العريقة.

سيدات طائرة الزمالك

قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم

تضم قائمة الزمالك التي ستشارك في البطولة مجموعة من اللاعبات المتميزات، هن:

- نورة عزمي

- فريدة العسقلاني

- داليا المرشدي

- مريم متولي

- سابين عابد

- أيسل نديم

- تقى الله مدحت

- نهى عادل

- هنا سند

- مريم مصطفى

- ندى مرجان

- مايا ممدوح

- ميلكا لوبيسكا

- شروق فؤاد

تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية للسيدات

ستقام بطولة كأس العالم للأندية للسيدات للكرة الطائرة خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، حيث يواجه فرقاً قوية مثل تيانجين بوهاي بانك الصيني، وجيرداو ميناس البرازيلي، وفيرو فولي ميلان الإيطالي.

سيدات طائرة الزمالك

طموحات الزمالك في هذه البطولة

يدخل نادي الزمالك هذه البطولة بطموحات كبيرة، حيث يسعى الفريق الأول لإبراز قوته ومهارته في الساحة الدولية.

وتعتبر هذه البطولة فرصة مميزة للاعبات لإظهار إمكانياتهن والتمثيل الجيد للقلعة البيضاء على المستوى العالمي.

ومع اقتراب انطلاق المنافسات، ينتظر عشاق الزمالك في كل مكان أداءً مميزًا من فريقهم، آملاً في تحقيق نتائج إيجابية تعكس تاريخ النادي العريق وتطلعاته نحو المزيد من الإنجازات والبطولات .

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