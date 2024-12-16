كريستيان جروس يقود مران الزمالك اليوم بدون مدرب حراس، ما القصة ؟

تولى المدرب السويسري كريستيان جروس مسؤولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بدءًا من مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، المقررة يوم الخميس 19 ديسمبر.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل تعاقد الفارس الأبيض مع جروس بالإضافة إلى تفسير سبب غياب مدرب الحراس عن الزمالك.



غياب مدرب حراس المرمى

على الرغم من طلب "جروس" تواجد ثلاثة مدربين أجانب ضمن جهازه الفني، بما في ذلك مدرب حراس مرمى، إلا أن مواطنه توماس جروتر، الذيسبق أن عمل مع جروس في ولايته الأولى، اعتذر عن الانضمام في الوقت الحالي، وطلب تأجيل انضمامه حتى مطلع العام المقبل.



ومن المقرر أن ينضم جروتر، المتخصص في تدريب حراس المرمى، إلى الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك في يناير المقبل، بينما سيتولى عمادالمندوه، مدرب حراس مرمى الناشئين بالنادي، مسؤولية تدريب حراس الفريق الأول حتى ذلك الحين.

توماس جروتر

طلبات جروس من إدارة الزمالك

طلب كريستيان جروس من إدارة الزمالك ضم ثلاثة مدربين أجانب لجهازه، في حال تم التوصل لاتفاق لتولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيهجوميز، الذي انتقل لتدريب الفتح السعودي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الثلاثي قد عمل سابقًا ضمن جهاز جروس خلال فترة ولايته الأولى.

ويعتبر توماس جروتر من أبرز حراس المرمى في تاريخ نادي بازل السويسري، حيث لعب للفريق لمدة تسع مواسم حتى اعتزاله في موسم 1997-1998.



بداية جديدة لجروس مع الزمالك



وفي الوقت الحالي، يقود كريستيان جروس أول تدريب له مع الفريق اليوم بعد توقيع العقود، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في مسابقة الدوري.

وقد اتفقت إدارة نادي الزمالك مع جروس لتولي مهمة قيادة الفريق، حيث تفوق على جميع المرشحين الآخرين، بينهم البرازيلي روجيرو ميكالي، بعدرحيل جوميز.

وتنتظر جماهير الزمالك أن يحقق جروس النتائج المرجوة ويعيد الفريق إلى سكة الانتصارات في الدوري.

الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على المصري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق انتصار مهم على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم يوم أمس في الكونفدرالية، مما ساهم في تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حققها منفوزين وتعادل.

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