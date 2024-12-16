اليوم احتفالية توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 بمراكش

الأفضل في أفريقيا.. تحتضن مدينة مراكش المغربية اليوم الاثنين حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، الذي ينظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعرض الموجز، كل ما تريد معرفته عن هذا الحفل وقائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا.



حفل جائزة الأفضل في أفريقيا

تعتبر هذه النسخة من جائزة الأفضل في أفريقيا،هي الثالثة على التوالي التي يقام فيها الحفل في المغرب، بعد النجاح الكبير الذي حققه في النسخ السابقة، حيث شهد حفل العام الماضي حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف أنحاء القارة.

المنافسات البارزة لهذا الحفل



يتنافس نادي الأهلي والزمالك على جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2024، إلى جانب نادي صن داونز الجنوب إفريقي الذي يبرز بقوة فيالساحة الكروية.

أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، فستكون المنافسة بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بالإضافةإلى الحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز.

قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا

- الأهلي

- الزمالك

- صن داونز

أفضل لاعب داخل أفريقيا

- حسين الشحات (الأهلي)

- أحمد سيد زيزو (الزمالك)

- رونوين ويليامز (صن داونز)

أفضل لاعب داخل أفريقيا

أفضل لاعب في أفريقيا

تضم القائمة المرشحة لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كلاً من:

- سيمون أدينجرا (برايتون الإنجليزي)

- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني)

- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

- أديمولا لوكمان (أتلانتا)

- رونوين ويليامز (صن داونز)

أفضل نادي للسيدات

وتضم فئة السيدات فرق مازيمبي الكونغولي، والجيش الملكي المغربي، وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية.



أفضل لاعب أفريقي شاب

تشمل القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2024:

- كريم كوناتي (سالزبورغ النمساوي)

- لامين كامارا (موناكو الفرنسي)

- عمر دياكيتي (رين الفرنسي)



أفضل حارس مرمى أفريقي



تم ترشيح ثلاثة نجوم لجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي:

- أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

- يحيى فوفانا (آنجيه الفرنسي)

- رونوين ويليامز (صن داونز)

تتجه الأنظار اليوم بقوه إلى مراكش، حيث سيتوج الفائزون في هذا الحدث الكروي الكبير، مما يعكس تطور كرة القدم في القارة الأفريقية.

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