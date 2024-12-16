اعرف جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-12-2024 والقنوات الناقلة لها

جدول مواعيد مباريات اليوم.. تشهد الملاعب الكروية حول العالم مجموعة من مباريات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، المثيرة في مختلف البطولات، حيث يتصدرها اللقاء المنتظر بين بورنموثووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة لاتسيو وإنتر ميلان في الدوري الايطالي

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-12-2024، والقنوات الحصرية الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة لاتسيو وإنتر ميلان في الساعة 9:45 مساءً، وستكون متاحة للمشاهدة على قناة AD Sports 1 HD.

وتعتبر هذه المباراة من أهم مواجهات الجولة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



في الدوري الإنجليزي، يلتقي بورنموث مع وست هام في الساعة 10:00 مساءً، وسيتم بثها على قناة beIN Sports HD 1.

ويتطلع كلا الفريقينإلى تحقيق النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في البطولة.

وست هام

مواعيد مباريات اليوم الدوري البرتغالي

كما يتضمن جدول اليوم مجموعة من المباريات في الدوري البرتغالي، حيث يواجه سبورتنج براجا فريق فاماليكاو في الساعة 8:45 مساءً.

وتستكمل المباريات بلقاء بورتو مع إستريلا أمادورا في الساعة 10:15 مساءً، يليها مباراة ريو آفي ضد فيتوريا جيماريش في الساعة 10:45 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم الدوري التركي

لا تنتهي الإثارة عند هذا الحد، حيث تقام مباريات في الدوري التركي أيضًا، يبدأ اللقاء بين أضنة ديمرسبور وبشكتاش في الساعة 6:00 مساءً،تليه مباراة جالاتا سراي مع طرابزون سبور في الساعة 8:00 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم دوري القسم الثاني المحترفين

وفي سياق آخر، يشهد دوري القسم الثاني المحترفين مباريات مهمة، حيث يلتقي ديروط مع المنصورة وأسوان مع بروكسي، جميعها في الساعة2:30 ظهرًا.

بالإضافة إلى مباراة القناة ضد الترسانة على قناة on sport، وكذلك بترول أسيوط مع لافيينا إف سي في نفس التوقيت.

استعدوا لمتابعة هذه المباريات المثيرة اليوم الإثنين، حيث تعد بالعديد من اللحظات الحماسية والمنافسات الشديدة بين الفرق.

اقرأ أيضًا:

معلومات مثيرة عن حكيم زياش بعد اقترابه من النادي الأهلي

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة