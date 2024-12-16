يترقب مشجعو كرة القدم العالمية، موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو التي تقام بينهما في بطولة الدوري الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة لها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره لاتسيو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بنسختها الجارية.

ويتواجه فريق إنتر ميلان مع لاتسيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي “الكاتشيو”.

ويرصد لكم موقع الموجز، موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها بالتردد والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو، يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض الإنتر هذا اللقاء، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المرتبة الخامسة بنفس الرصيد.

إنتر ميلان ضد لاتسيو

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تعد شبكة بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو، نظرًا لأنها الناقل الحصري والرسمي لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو على هذا النحو:

في حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: يان أوريل بيسيك، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيدريكو ديماركو.

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل لاتسيو ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: نونو تافاريس، ماريو جيلا، باتريسيو جابارون، مانويل لاتزاري.

الوسط: ماتيو جونجوزي، نيكولو روفيا.

خط الوسط الهجومي: جوستاف إيزاكسن، بولاي ديا، ماتيا زاكاني.

الهجوم: تيجاني نوسلين.

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