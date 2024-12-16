إصابة مصطفى محمد تزيد من معاناة نانت في الدوري الفرنسي.. تفاصيل

إصابة مصطفى محمد.. أعلن نادي نانت الفرنسي مؤخرًا عن تفاصيل إصابة مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة ضدبريست في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

هذه الإصابة تأتي في وقت حرج بالنسبة لنادي نانت، الذي يعاني من أداء متواضع في البطولة هذا الموسم وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذه الاصابة ومعاناة الفريق .



في المباراة التي أقيمت يوم أمس الأحد على ملعب "فرانسيس لو بلي"، تلقى نانت هزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت هذه المباراةضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري، حيث استمر الفريق في سلسلة النتائج السلبية التي أثرت على موقعه في جدول الترتيب.



تفاصيل إصابة مصطفى محمد

وبحسب ما أعلنه نادي نانت عبر موقعه الرسمي، فإن مصطفى محمد يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر، ولم يكشف النادي عنتفاصيل إضافية حول مدة غيابه أو طبيعة العلاج الذي سيخضع له.

ومن الجدير بالذكر إلى أن مصطفى محمد قد دخل المباراة كبديل في الدقيقة 48، ولكن لم يتمكن من ترك بصمته في اللقاء قبل أن يتم استبداله فيالدقيقة 72 بعد إصابته.

مصطفى محمد

أهداف مباراة نانت وبريست

أهداف المباراة جاءت عن طريق لاعبي بريست، حيث أحرز كاموري دومبيا الهدف الأول، تلاه بريندان تشادونيه، ثم سجل عبد الله سيما هدفين فيالدقائق 88 و93.

ومن ناحية أخرى، سجل دوجلاس جوميز هدف نانت الوحيد في الدقيقة 48، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الهزيمة.

تداعيات الهزيمة

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بريست إلى 19 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة، مما وضع الفريقفي المركز الرابع عشر.

هذه النتائج السلبية تمثل مصدر قلق كبير لجماهير نانت، حيث أن الفريق لم يحقق أي انتصارات في آخر ست مباريات، مما يزيد من الضغوط علىالجهاز الفني واللاعبين.

ومع استمرار غياب مصطفى محمد، سيكون على نانت البحث عن حلول عاجلة لتحسين أداء الفريق واستعادة الثقة قبل أن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا، ويتطلع الجميع إلى عودة اللاعب المصري وظهوره بمستوى يتناسب مع إمكانياته العالية.

إقرأ أيضا:

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية