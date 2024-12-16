تفاصيل إصابة مصطفي محمد وموعد عودته إلي مباريات نانت بالدوري الفرنسي

أصيب النجم المصري مصطفى محمد، المحترف بصفوف فريق نانت الفرنسي خلال مواجهة نظيره ستاد بريست، التي جمعتهما مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري على ملعب فرانسيس لوبلي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الفرنسي وانتهت بهزيمة نانت بنتيجة 1-4.

شارك مصطفى محمد كبديل خلال مواجهة نانت ضد ستاد بريست فى الدقيقة 46 بدلا من اللاعب جين كيفين دوفيرن قبل أن يتعرض للإصابة ليتم استبداله فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

تفاصيل إصابة مصطفي محمد

يرصد الموجز تفاصيل إصابة مصطفي محمد التي تعرض لها خلال خلال مشاركته بمواجهة نانت ضد ستاد بريست علي مستوي الفخذ الأيسر بحسب الموقع الرسمى لنادى نانت الفرنسي.

وسوف يخضع اللاعب مصطفي محمد خلال الساعات القليلة القادمة إلي مزيد من الأِشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب عن الملاعب وموعد عودته للمشاركة في تدريبات فريقه خلال الفترة القادمة.

مصطفي محمد

ترتيب نانت بالدوري الفرنسي

يحتل فريق نانت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز خلال 3 مواجهات والتعادل في 5 مباريات وخسارة 7 وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 24.

بينما يحتل فريق ستاد بريست عقب تغلبه علي نانت مساء الأحد المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، جمعها من لعب 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 8 مباريات.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد تعادل هزيمة نانت ضد ستاد بريست



وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

1- باريس سان جيرمان - 37

2- مارسيليا -30

3- موناكو - 30

4- ليل -27

5- ليون -25

6- نيس -24

7- لانس -24

8- تولوز 21

9- أوكسير-21

10- ستاد ريمس - 20

11- ستاد بريست - 19

12- ستاد رين - 17

13- ستراسبورج - 17

14- نانت 14

15- أنجيه - 13

16- سانت إيتيان - 13

17- لوهافر - 12

18- مونبلييه -9

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