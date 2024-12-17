نجم ليفربول على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي مجانًا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة يسعى لتعزيز صفوفه خلال الصيف المقبل من خلال ضم أحد لاعبي ليفربول الإنجليزي.

لم يتعاقد برشلونة تحت قيادة هانز فليك، في الصيف الماضي سوى مع داني أولمو بسبب مشكلات مالية إلا أنه يسعى الألماني إلى إبرام صفقات قوية خلال الفترة المقبلة.

دياز يقترب من برشلونة بسبب راتبه

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يستهدف ضم الكولومبي لويس دياز، مهاجم ليفربول، مستفيدًا من وضعه في النادي الإنجليزي.

التقارير أشارت إلى أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف 2027، وهو من أقل اللاعبين أجرًا في ليفربول، مما يجعل برشلونة يأمل في استغلال ذلك للتعاقد معه.

كان لويس دياز ضمن خيارات برشلونة كبديل لصفقة نيكو ويليامز الصيف الماضي، لكنه بقي في ليفربول، حيث يشعر بعدم الاهتمام الكافي في فريق آرني سلوت.

لويس دياز- ليفربول

راتب دياز لم يتغير منذ انضمامه في يناير 2022، إذ يحصل على 2.86 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي لا يسعى فيه ليفربول لتعديل عقده.

التقارير تشير أيضًا إلى أن ليفربول مشغول بحل وضعية نجمه محمد صلاح الذي يدخل في يناير المقبل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، مما يجعل وضع دياز ثانويًا بالنسبة للنادي، ويعد فرصة لبرشلونة للتعاقد معه في الصيف.

موعد مباراة برشلونة المقبلة ضد أتلتيكو مدريد

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي برشلونة للمواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي برشلونة بقيادة هانزي فليك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم السبت 21 ديسمبر الجاري في الجولة الـ19 ببطولة الدوري الإسباني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويعرض “ الموجز ” جدول ترتيب الليجا قبل صدام البرسا أمام الروخي بلانكوس على النحو التالي:



1. برشلونة، 38 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. مايوركا، 27 نقطة.

6. فياريال، 26 نقطة.

7. أوساسونا، 25 نقطة.

8. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. إشبيلية، 20 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 20 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15.ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 15 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. فالنسيا، 12 نقطة.

20. بلد الوليد، 10 نقاط.

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