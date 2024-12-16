مدة غياب لامين يامال عن برشلونة وطبيعة إصابته.. بيان رسمي

كشف نادي برشلونة مساء اليوم الاثنين، عن طبيعة إصابة ومدة غياب نجمه لامين يامال التي تعرض لها في مباراة ليجانيس الماضية ببطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

تعرض لامين يامال لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة برشلونة ضد ليجانيس التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الليجا.

وسقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة أمام منافسه، ليجانيس في هذه المواجهة بنتيجة 1-0، والتي شهدت خروج لامين يامال من أرض الملعب في الدقيقة 75 بسبب الإصابة.

وأصدر برشلونة بيان رسمي مساء اليوم، يكشف من خلاله عن طبيعة إصابة يامال ومدة غيابه التي صدمت مدربه هانز فليك، ويرصد لكم الموجز تفاصيله فيما يلي.

مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

وكتب برشـلونة في بيانه: “خضع لامين يامال لفحوصات طبية شاملة صباح اليوم، الاثنين، أظهرت إصابته في الكاحل الأيمن، وتحديدًا في الرباط الظنبوبي الأمامي الشظوي”.

وأضاف: “تتراوح فترة غياب لامين يامال بين 3 إلى 4 أسابيع، بالتالي هناك خطرا حول مشاركته في كأس السوبر الإسباني”.

ويعد هذا اللاعب، من أبرز الأوراق الرابحة لمدرب الكتالوني، لذلك فإن مدة غيابه تعد صدمة قوية بالنسبة لفليك، في ظل منافسته القوية بجميع البطولات الإسبانية والقارية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق البرسا يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 38 نقطة.

2- أتلتيكو مدريد 38 نقطة.

3- ريال مدريد 37 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 33 نقطة.

5- ريال مايوركا 27 نقطة.

6- فياريال 26 نقطة.

7- ريال سوسييداد 25 نقطة.

8- أوساسونا 25 نقطة.

9- ريال بيتيس 24 نقطة.

10- جيرونا 22 نقطة.

11- إشبيلية 22 نقطة.

12- سيلتا فيجو 21 نقطة.

13- رايو فاليكانو 20 نقطة.

14- لاس بالماس 19 نقطة.

15- ليجانيس 18 نقطة.

16- خيتافي 16 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة.

18- إسبانيول 14 نقطة.

19- بلد الوليد 12 نقطة.

20- فالنسيا 10 نقاط.

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