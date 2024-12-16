ليجانيس يفوز على برشلونة في عقر داره ويهدد صدارته بالدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليجانيس الفوز على نظيره برشلونة في عقر داره، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ببطولة الدوري الإسباني.

تواجه فريق ليجانيس مع غريمه برشلونة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025.

ونجح فريق ليجانيس في أن يقتنص الفوز من برشلونة بهدف دون رد، في هذه المواجهة التي أقيمت على أرض الأخير بالليجا، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

برشلونة يسقط أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

وسجل هدف ليجانيس الوحيد في شباك برشلونة خلال هذه المواجهة، نجمه سيرجيو غونزاليس في الدقيقة 4 من عمر هذا اللقاء.

وحاول البرسا الرجوع إلى المباراة وهز شباك المنافس، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، لتنتهى هذه المواجهة، بفوز ليجانيس بنتيجة 1-0.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 38، وباتت صدارته في ترتيب الدوري الإسباني مهددة بعد هذه الهزيمة، نظرًا لملاحقة ريال مدريد الذي يحمل في جعبته 37 نقطة وأتلتليكو مدريد الذي يحمل نفس رصيد البرسا.

في المقابل رفع فريق ليجانيس، رصيده إلى النقطة 18، تواجداً بهم في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الليجا.

برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة البرسا كالآتي:

1.برشلونة، 38 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. مايوركا، 27 نقطة.

6. فياريال، 26 نقطة.

7. أوساسونا، 25 نقطة.

8. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. إشبيلية، 20 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 20 نقطة.

14. لاس بالماس، 19 نقطة.

15.ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 15 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. فالنسيا، 12 نقطة.

20. بلد الوليد، 10 نقاط.

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