القنوات الناقلة لحفل جوائز "ذا بيست" 2024 وموعده في الدوحة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تستضيف حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين والمدربين في العالم، ويأتي هذا الحدث الكبير قبل يوم واحد فقط من نهائي كأس القارات للأندية بين ريال مدريد وباتشوكا.

وتكشف الموجز في السطور التالية موعد حفل ذا بيست والقنوات الناقلة له

موعد حفل جوائز ذا بيست 2024

من المقرر إقامة حفل جوائز ذا بيست يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد الحفل بالتوقيت المحلي:

الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 8 مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

حفل ذا بيست

هذا التوقيت يتيح فرصة واسعة لمحبي كرة القدم في الوطن العربي والعالم لمتابعة مجريات هذا الحدث الرياضي الكبير.

القنوات الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن نقلها لفعاليات حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2024 عبر قناتها المفتوحة "بي إن الإخبارية"، وذلك لضمان وصول البث لأكبر عدد من المشاهدين حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الاتحاد الدولي لكرة القدم بثًا مباشرًا للحفل عبر:

1. الموقع الرسمي للفيفا.



2. منصة فيفا بلس على الإنترنت.



3. البث المباشر على قناة بي إن الإخبارية عبر منصة يوتيوب.

هذا التنوع في القنوات والبث المباشر عبر الإنترنت يسهل متابعة الحفل لجميع عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

فئات جوائز ذا بيست 2024

تُقدم جوائز "ذا بيست" في أكثر من فئة، مما يجعل المنافسة على أشدها بين كبار نجوم الكرة والمدربين. تشمل الفئات:

أفضل لاعب.

أفضل مدرب.

أفضل حارس مرمى.

أفضل لاعبة.

أفضل حارسة مرمى.

أفضل مدرب أو مدربة لفريق نسائي.

التشكيل المثالي للرجال.

التشكيل المثالي للسيدات.

جائزة بوشكاش لأجمل هدف.

جائزة اللعب النظيف.

جائزة أفضل جمهور.

جائزة مارتا (تكريم خاص).



تجذب جائزة أفضل لاعب أنظار الجماهير حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز نجوم كرة القدم الذين تألقوا خلال العام الجاري.

أهمية حفل ذا بيست 2024

يُعتبر حفل "ذا بيست" حدثًا سنويًا بارزًا يكرّم أفضل النجوم في عالم كرة القدم، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين أو الحراس. ويعكس الحفل الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الدولي لكرة القدم في تكريم الإنجازات الكروية وتحفيز اللاعبين والفرق على تقديم أفضل أداء ممكن.

و يمثل حفل "ذا بيست 2024" فرصة ذهبية لعشاق الساحرة المستديرة حول العالم لمتابعة هذا الحدث المميز، ومعرفة من سيُتوج بالألقاب في أبرز الفئات، وسط ترقب كبير لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لهذا العام.

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