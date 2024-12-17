موعد حفل جوائز ذا بيست بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر.. جائزة الفيفا

جائزة الفيفا.. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في تلك الآونة حفل جوائز "ذا بيست" 2024 التي يقوم بتقديمها الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الثلاثاء.

ويقام حفل جائزة الفيفا كل عام في شهر يناير، لكن تم تقديم موعده هذا العام نتيجة إلى ضيق الوقت في جدول كرة القدم العالمي، حيث سيتم إقامته قبل موعد نهائي كأس إنتركونتيننتال الذي سيجمع بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي غدًا الأربعاء وذلك سيكون ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير موعد حفل جوائز ذا بيست لهذا العام والقنوات الناقلة لـ جائزة الفيفا.

جائزة الفيفا المميزة

موعد حفل ذا بيست والقنوات الناقلة له

سيقام الحفل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، وذلك في أكاديمية أسباير الشهيرة، وسيتم بالفعل بث حفل جائزة الفيفا بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للفيفا، ليشاهد كافة الجمهور حول العالم هذا الحدث المهم والضخم.

أهم المرشحين لجوائز ذا بيست

ويشهد العام الحالي تنافسًا غاية في الأهمية على جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة، حيث يتنافس عدد كبير من النجوم العالميين الذين قدموا أداء متميزاً خلال الموسم.

جائزة أفضل لاعب

وتتضمن القائمة 11 مرشحًا لهذا العام، وهم كالتالي: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفاخال، توني كروس، إيرلينج هالاند ورودري، لامين يامال، ليونيل ميسي وفلوريان فيرتز، والجدير بالذكر أيضاً أن النجم المصري محمد صلاح غاب عن القائمة.

جائزة أفضل مدرب

وتتنافس 5 أسماء مهمة على الحصول على هذه الجائزة، وهم: بيب جوارديولا، كارلو أنشيلوتي، ليونيل سكالوني، تشابي ألونسو، ودي لا فوينتي.

جائزة أفضل حارس مرمى

وفي جائزة الفيفا، تم ترشيح أفضل 7 حراس مرمى لهذا العام وهم: إيدرسون، جيانلويجي دوناروما، أندريه لونين، إيميليانو مارتينيز، ومايك ماينان، أوناي سيمون، ديفيد رايا.

جائزة أفضل هداف

وتضم قائمة المرشحين لهذا العام 11 هدفاً مميزا، ومن بينها أهداف مميزة مثل هدف حسن الهيدوس مع قطر أمام الصين، وأيضاً هدف محمد قدوس مع وست هام ضد فرايبورج.

التشكيل المثالي لهذا العام

ويغيب أيضاً محمد صلاح عن التشكيل المثالي لهذا العام والذي يضم 77 لاعباً، ومن أهم تلك الأسماء المرشحة: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

التصويت في جوائز ذا بيست

ويشارك أيضاً الجمهور في التصويت لأول مرة من أجل اختيار التشكيل المثالي، وهذا إلى جانب قادة ومدربي المنتخبات، وممثلي وسائل الإعلام، ولكن سيكون الجمهور مسؤولًا عن اختيار جائزة فيفا للمشجعين، ووسائل الإعلام لها دور مهم وكبير في اختيار جائزة أفضل هدف.

جائزة ذا بيست

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